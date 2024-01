Kampf gegen Populismus Investitionen in vernachlässigte Regionen sind nötig

Angesichts der zunehmenden Polarisierung in westlichen Demokratien werden Wähler auf dem Land und in Kleinstädten regelmäßig gegen ihre Pendants in den größeren Städten ausgespielt. Dies ist zwar kein neues Phänomen – und sicherlich nicht der einzige Faktor, der sich auf das Wahlverhalten auswirkt –, aber die Kluft zwischen Stadt und Land ist eine wichtige Triebfeder der heutigen Kulturkriege.