Konflikt um die Falklandinseln Die ewige Fehde im Südatlantik

Die Nachricht am Rande des G20-Außenministertreffens in Indien schreckte vergangene Woche den Rest der Welt auf: Der argentinische Außenminister Santiago Cafiero ließ nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen James Cleverly wissen, dass sich Argentinien aus dem sogenannten Foradori-Duncan-Pakt zurückzieht, der seit 2016 den Umgang mit der Insel zwischen beiden Ländern regelt.

Eine Neuauflage des Falklandkrieges zwischen Argentinien und Großbritannien gilt trotz der einseitigen Aufkündigung aber als so gut wie ausgeschlossen. Die militärische Auseinandersetzung forderte 1982 fast 1000 Tote – sicherte der damaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher aber als „Iron Lady“ das politische Überleben.

Großbritannien hat auf die Entschlossenheit Argentiniens ablehnend reagiert. „Die Falklandinseln sind britisch. Die Bewohner haben sich dafür entschieden, ein Übersee-Territorium mit eigener Regierung zu bleiben“, teilte James Cleverly prompt mit.

Falklands seit 1833 unter britischer Verwaltung

In London verwies das Außenministerium auf das eindeutige Resultat einer Volksabstimmung. Im März 2013 hatten sich 99,8 Prozent der 1672 Wahlberechtigten auf dem Archipel im Südatlantik dafür ausgesprochen, weiterhin im britischen Königreich zu bleiben. Damals wie heute hatte Argentinien seine anhaltenden Hoheitsansprüche auf die Inselgruppe bekräftigt.

Den Krieg zettelte vor über 40 Jahren die rechte Militärjunta an, es war der Anfang ihres Endes. Trotz der Niederlage ist das Thema bis heute in allen argentinischen Köpfen präsent. Auf nahezu jedem Bus in Buenos Aires ist eine Landkarte mit den Umrissen der „Islas Malvinas“ zu sehen – wie die Argentinier die Inseln nennen.

Es gibt Stadien, Gebäude, Feste, die nach ihnen benannt sind, und in den Städten unzählige Plakate und Wandmalereien, die den argentinischen Anspruch auf die Inselgruppe stützen.

Die Falklandinseln Die rund 400 Kilometer vor Argentinien liegenden Falklandinseln stehen seit 1833 unter britischer Verwaltung . Argentinien beansprucht die Inselgruppe dagegen für sich.

. Argentinien beansprucht die Inselgruppe dagegen für sich. Geografisch gehören die Inseln zu Südamerika , knapp zwei Drittel der 3000 Einwohner leben in der Hauptstadt Stanley auf Ostfalkland.

, knapp zwei Drittel der 3000 Einwohner leben in der Hauptstadt Stanley auf Ostfalkland. Beide Länder führten 1982 einen Krieg um die Vorherrschaft, nach 72 Tagen ergab sich Argentinien.

um die Vorherrschaft, nach 72 Tagen ergab sich Argentinien. Nach der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen rund um die Inseln hat sich der Konflikt in den vergangenen Jahren wieder verschärft.

Bei den Feierlichkeiten rund um den WM-Titel in Buenos Aires waren von den Hunderttausenden Fans in den Straßen immer wieder Plakate mit den Umrissen der „Malvinas“ zu sehen. Bis heute wird das legendäre Hand-Tor von Diego Maradona im Viertelfinale gegen England bei der WM 1986 als gerechte Bestrafung der Briten empfunden.

Das Schicksal der Falklandinseln sei „eine Frage der nationalen Souveränität“, erklärt auch Armenpriester Francisco „Paco“ Oliveira im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Padre Paco fordert aktuell von den Briten die Rückgabe eines Grundstücks am Lago Escondido nahe der Grenze zu Chile: „Die Falklandinseln sind argentinisch und der Lago Escondido auch.“

Royaler Beistand für britisches Überseegebiet

Anders als im Vorfeld der Invasion von 1982 lässt London seit Jahren keinen Zweifel an seiner Position, dass die Inselgruppe auch in Zukunft zu Großbritannien gehören soll. Demonstrativ diente Prinz William, damals Zweiter der Thronfolge, 2012 als Pilot eines Rettungshubschraubers auf den Falklands, in den Gewässern des Südatlantiks patrouilliert die Royal Navy.

Die 1200 Menschen starken Streitkräfte im Südatlantik (BFSAI), derzeit unter dem Kommando eines Geschwaderführers, sind auf dem Stützpunkt Mount Pleasant, gut 40 Kilometer westlich der Hauptstadt Stanley, zusammengefasst. Dem jüngsten Jahrbuch „Military Balance“ des Londoner Strategieinstitut IISS zufolge verfügt die Royal Airforce über vier Kampfjets vom Typ Eurofighter/Typhoon FGR4, ein Airbus 330-Tankflugzeug sowie den Transportflieger A400M. Hinzu kommen zwei Chinook-Helikopter.

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Oktober könnte der nun wieder aufkeimende Streit um die Falklandinseln zum Politikum werden: Für den Foradori-Duncan-Pakt war 2016 die damalige konservative Regierung um Präsident Mauricio Macri verantwortlich, heute in Opposition zur Regierung des peronistischen Präsidenten Alberto Fernandez.

Der steht aufgrund katastrophaler Umfragewerte, einer Inflation von 100 Prozent und einer Armutsrate von fast 40 Prozent massiv unter Druck. Auch im Regierungslager ist der Unmut groß. Es werden Rufe laut, die ehemalige Präsidentin Cristina Kirchner und amtierende Vizepräsidentin solle im Herbst noch einmal antreten.

Der Vorwurf, den die aktuelle Regierung nun dem Macri-Lager macht: Der Foradori-Duncan-Pakt, der die Förderung von Gas und Öl sowie Schifffahrt und Fischerei rund um die Falklandinseln regelt, habe argentinische Interessen vernachlässigt und Großbritannien bevorzugt. Kurzum: Das Macri-Lager habe die Interessen des Vaterlands verraten.

Cristina Kirchner wiederum kritisierte in den letzten Monaten die Sichtweise des Westens auf den Ukrainekrieg. Es gebe eine Doppelmoral der Supermächte im Bereich des internationalen Rechts, wenn es darum gehe, Entscheidungen zu treffen, sagte sie. Indirekt verlangte Kirchner vom Westen, nicht nur die Souveränität der Ukraine, sondern auch die der Inselgruppe anzuerkennen.

