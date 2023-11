Krieg in der Ukraine Hätte der Westen die russische Invasion verhindern können?

Vor genau zehn Jahren begann die Protestbewegung auf dem Maidan in Kiew. Der damalige Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, hatte Assoziierungsverhandlungen mit der EU abgebrochen und sich damit dem Druck Putins gebeugt.

Zuvor hatte der Kreml der ukrainischen Regierung mit Handelsblockaden und Grenzschikanen vorgeführt, wer das Heft in der Hand hat: Mit wirtschaftlichem Druck würde Moskau die Ukraine in den Staatsbankrott treiben, falls Kiew das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnete.

Martin Schulze Wessel ist Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein neuestes Buch „Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte“ ist diesen Sommer erschienen.

Danach begann das für Moskau Unerwartete: Am 22. November fanden in Kiew, aber auch in östlichen Metropolen wie Charkiw und Dnipro Protestaktionen statt, zwei Tage später kamen in Kiew und Lemberg Zehntausende zusammen, am 1. und 8. Dezember waren es jeweils Hunderttausende.

Es entstand eine Zeltstadt auf dem zentralen Platz der Hauptstadt – dem Maidan –, die Polizei setzte Tränengas ein. Die Demonstranten erzwangen einen Regierungswechsel.

Janukowitsch, dem persönliche Macht und Gewinn wichtiger waren als das Schicksal des Landes, ergriff die Flucht nach Russland. Putin, der sich mit seiner Politik der wirtschaftlichen Erpressung verkalkuliert hatte, annektierte völkerrechtswidrig die Krim und unterstützte die Separatisten in Donezk und Luhansk militärisch. Im Februar 2014 begann der Krieg, der bis heute andauert.

Merkels Festhalten am Pipelineprojekt Nord Stream 2 war fatal

Die Ausweitung dieses Kriegs durch den umfassenden Angriff, den Putin im Februar 2022 befahl, hätte sich vermeiden lassen, wenn der Westen zuvor eine konsequente Politik der Eindämmung Russlands betrieben hätte.

Tatsächlich verhängten die westlichen Staaten gegen Russland Sanktionen, und Angela Merkel trug als Bundeskanzlerin maßgeblich dazu bei, dass in dieser Frage eine gemeinsame Position der Europäischen Union zustande kam.

Auf ein einheitliches und eindeutiges Signal kommt es an, wenn die Staatenwelt einem Aggressor antworten will. Es war daher fatal, dass Merkel diese Klarheit der Botschaft, für die sie sich persönlich so eingesetzt hatte, wieder zerstörte, indem sie das Erdgasprojekt Nord Stream 2 nicht stoppte.

Die Entscheidung für den Pipelinebau fiel nach der russischen Annexion der Krim. Damit sandte Berlin ein Signal der Ambivalenz: einerseits Sanktionen, andererseits Ausbau einer Rohstoffinfrastruktur, die auf eine langfristige deutsch-russische Kooperation angelegt war und deren Zweck für Moskau darin bestand, die Ukraine ökonomisch und geopolitisch zu umgehen.

Putin deutete die widersprüchliche Botschaft aus Berlin so: Wenn es hart auf hart kommt, würde der Westen zurückzucken.

Mit ihrer Mehrdeutigkeit leistete die Bundesregierung unwillkürlich der Aggressionsbereitschaft des Kremls Vorschub. Das Risiko eines umfassenden Angriffs erschien angesichts der flauen Reaktion des Westens auf die Krim-Annexion kalkulierbar.

Verfolgt Deutschland wirklich eine Politik der Zeitenwende?

Am 24. Februar 2022 gab Putin den Befehl zum groß angelegten Angriff auf die Ukraine. Wie vor zehn Jahren, als er die Ukraine wirtschaftlich erpresste, verkalkulierte er sich erneut. Die Ukraine behauptete sich militärisch, und Bundeskanzler Scholz gab mit der Rede über die „Zeitenwende“ ein klares Signal, das erkennbar mit der Politik des Sowohl-als-auch der Vorgängerregierung brach.

Doch stellt sich, 600 Tage nach dem Angriff, die Frage, ob die Bundesregierung der Politik der „Zeitenwende“ noch folgt oder allmählich zur ambivalenten Politik zurückkehrt. Zwar ist Deutschland inzwischen nach den Vereinigten Staaten der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine.

Doch es hält immer wieder wichtige Waffen zurück. In welchem Maße dadurch militärische Chancen für die Ukraine ungenutzt blieben, werden Militärhistoriker noch lange diskutieren.

Deutschland muss die Ukraine schnell und nachhaltig mit Waffen unterstützen

Die Entscheidung des Bundeskanzlers, den Marschflugkörper Taurus nicht zu liefern, ist nicht nur deshalb unverständlich, weil gerade dieses System geeignet wäre, die Nachschublinien Russlands über die Krim zu treffen und damit den Abnutzungs- und Ausblutungskrieg möglicherweise zu verkürzen.

Irritierend ist auch die Aussage des Kanzlers, die Waffe „vorerst“ nicht zu liefern. Das legt nahe, dass die deutsche Politik glaubt, durch die Nichtlieferung von Waffen an die Ukraine mäßigend auf Russland einzuwirken.

Eine Strategie, den Krieg einzuhegen, ist aber genauso wenig erfolgversprechend wie Merkels Politik des Sowohl-als-auch nach der Krim-Annexion. Deutschland muss die Ukraine umfassend, schnell und nachhaltig mit Waffen unterstützen.

Auf dem Maidan 2013 bekannte sich die Ukraine zu europäischen Werten, heute, zehn Jahre später, verteidigt sie diese Werte gegen einen Aggressor, der es auf ihre Annexion und Zersplitterung oder ihre Zerstörung abgesehen hat. Damit nicht genug: Russlands Krieg zielt auch auf den Westen.

Wenn dieser sein Schutzversprechen gegenüber der Ukraine nicht hält, wird auch das Beistandsversprechen zwischen den Nato-Partnern nicht mehr viel wert sein. Kein Nachbar Russlands, weder Georgien und Moldawien noch Nato-Staaten wie Polen und die baltischen Staaten, wird sich vor der Einfluss- und Kriegspolitik des Kremls sicher fühlen dürfen.