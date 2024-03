Live 68 Kinder von Rafah nach Bethlehem gebracht : Auswärtiges Amt half bei Evakuierung von SOS-Kinderdorf

EU will Israel zu Verzicht auf Bodenoffensive drängen + Erstes Schiff mit Hilfsgütern für Gaza sticht in See + Hisbollah übt Vergeltung mit mehr als 100 Raketen auf Israel + Der Newsblog.