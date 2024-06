Live An Berlins Botschaft in Tel Aviv gekettet : Israelische Polizei nimmt offenbar mehrere deutsche Aktivisten fest

Benny Gantz könnte am Samstag zurücktreten + Anteil der in Gaza getöteten Frauen und Minderjährigen wohl stark gesunken + Bewohner in Rafah melden neue Angriffe von Israel + Der Newsblog.