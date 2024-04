Live „Auf direkte Anweisung des Präsidenten“ : USA haben ATACMS-Raketen mit großer Reichweite an die Ukraine geliefert

Ukraine greift russische Energieanlagen in Smolensk an + Ukraine soll Waffenlieferungen „noch in dieser Woche“ erhalten + Selenskyj dankt den USA für „lebenswichtige Hilfe“ + Der Newsblog.