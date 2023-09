Live Barriere aus Schiffswracks : Russland errichtet unter Wasser Schutz für Krimbrücke

USA liefern bis Mitte September zehn Abrams-Panzer an die Ukraine + Verletzte bei russischem Luftangriff in Zentralukraine + Ukraine griff russisches Kursk offenbar mit neuem Drohnentyp an + Der Newsblog.