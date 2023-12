Live Bei Hebron im Westjordanland : Israelische Soldaten sollen Palästinenser mit Behinderung angeschossen haben

Israel meldet mehrere getötete Terroristen in Dschabalia + UN-Chef drängt Sicherheitsrat zu Handeln in Gaza – Israel reagiert empört + Israels Armee meldet Durchbruch der Hamas-Verteidigungslinien in Chan Junis + Der Newsblog.