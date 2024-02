Live Bericht über Nachschubgesuch : USA bereiten offenbar weitere Waffenlieferung an Israel vor

Fatah feiert heutigen Terroranschlag in Israel, Abbas rudert zurück + Ägypten abut Pufferzone an Gaza-Grenze + Rechtsaußen Partei würde in jüngster Umfrage aus dem Knesset fliegen + Der Newsblog.