Bis zu 300 Kilometer : Selenskyj verkündet US-Lieferung von ATACMS-Raketen mit mehr Reichweite

Tusk nennt Idee einer Stationierung von Atomwaffen in Polen „sehr ernst“ + Selenskyj fordert mehr Flugabwehr + Russland will Dorf in der Ostukraine eingenommen haben + Der Newsblog.