Live Bodenfrost, Schneefall, weniger Tageslicht : Kälteeinbruch in Ukraine beeinträchtigt wohl Manövrierfähigkeit der Truppen

Selenskyj zu Besuch in Estland eingetroffen + Verletzte nach Raketeneinschlag in Hotel + Strafverfahren gegen Ex-Oppositionsführer in Russland eingeleitet + Der Newsblog.