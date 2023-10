Live „Wer außer uns hat Satelliten?“ : Prigoschins Wagner-Truppe kaufte zwei Aufklärungssatelliten in China

Russland zieht wohl den Großteil der Schwarzmeerflotte von der Krim ab + Razzia bei russischem Oligarchen am Tegernsee + Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Granada teil + Der Newsblog.