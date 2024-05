Live „Das war nie vorgesehen“ : Netanjahu versichert nach Kriegsende keine Siedlungen in Gaza zu errichten

Pistorius sieht Haftbefehl-Anträge gegen israelische Führung kritisch + Bereits 1000 Tonnen Hilfsgüter an provisorischem Hafen in Gaza angekommen + Israel will im Libanon Hisbollah-Kommandeur getötet haben + Der Newsblog.