Live Er lebte vor Kriegsbeginn in Mariupol : Nach Russland verschleppter Waisenjunge in die Ukraine heimgekehrt

Putin nimmt an virtuellem G20-Gipfel am Mittwoch teil + Russen könnten altes Aufklärungsflugzeug einsetzen + Selenskyj will ukrainische Luftabwehr weiter stärken + Der Newsblog.