Live „Es gibt keine Alternative“ : Mehr als 20 Länder gründen in Paris eine Artillerie-Koalition für die Ukraine

Ukraine greift Ölterminal in St. Petersburg an + Russland greift nach ukrainischen Angaben mit 33 Drohnen an + Pro-Russische Hacker geben Angriff auf Schweizer Regierungs-Websites zu + Der Newsblog.