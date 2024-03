Live „Falls sich die westliche Hilfe weiter verzögert“ : Ukraine befürchtet russische Sommer-Offensive und mögliche Geländeverluste

Russland will offenbar Opfer von Flugzeugabsturz an Ukraine übergeben + London erwartet russischen Materialvorteil + Kiew meldet Rekordzahl an Abschüssen russischer Kampfjets + Der Newsblog.