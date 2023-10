Live Flaggschiff „Admiral Makarov“ und neun weitere verlegt : Russland zieht wohl Teile der Schwarzmeerflotte von der Krim ab

Selenskyj nimmt an Europa-Gipfel in Granada teil + Ukrainische Streitkräfte rücken im Süden weiter vor + Deutschland will Ukraine offenbar keine Taurus-Marschflugkörper liefern + Der Newsblog.