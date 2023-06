Live Gefälschte Putin-Ansprache? : Kreml bezeichnet Beitrag in russischem Radio als „fake“

Moskau soll im Mai mehr als 300 Drohnen-Angriffe auf Ukraine geflogen haben + Russland meldet Abwehr ukrainischer Offensive in Donezk + „Polnisches Freiwilligenkorps“ offenbar an Gefechten in Belgorod beteiligt + Der Newsblog.