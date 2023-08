Live Hafen in Noworossijsk : Ukrainische Seedrohnen beschädigen russisches Kriegsschiff offenbar schwer

Russland meldet Abwehr von Angriff auf Schwarzmeerflotte + Schoigu offenbar an der Front + Selenskyj prangert Missstände in Rekrutierungszentren an + Der Newsblog.