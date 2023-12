Hamas habe Abmachung nicht erfüllt Israel bricht Verhandlungen über weitere Feuerpause ab

Nach den Massakern vom 7. Oktober an über 1000 Israelis führt die Regierung in Jerusalem Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Im Zuge eines Abkommens zum Austausch von israelischen und ausländischen Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser sind in den vergangenen Tagen Dutzende Entführte freigekommen. Aktuell gilt eine Waffenruhe im Gazastreifen.

