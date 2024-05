© REUTERS/VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Live „Heiße schlaflose Nacht“ : Ukrainische Angriffe beschädigen Ölinfrastruktur in Noworossijsk

Putin will Charkiw angeblich nicht einnehmen + Putin kritisiert Friedensgipfel in der Schweiz + EU beschließt Sanktionen gegen prorussische Plattform Voice of Europe + Der Newsblog.