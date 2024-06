Höchste Wahlbeteiligung seit Wiedervereinigung 64,8 Prozent der Deutschen wählen bei Europawahl

Seit Donnerstag wird in Europa gewählt. Die Niederlande machte den Anfang, am Freitag geht es in Tschechien und Irland weiter. Am Samstag beginnt die Stimmenabgabe in Italien, Lettland, der Slowakei, Malta und den französischen Überseegebieten.

In Deutschland, wie in den meisten anderen EU-Ländern, ist der einzige Wahltag Sonntag, der 9. Juni. Ergebnisse für die gesamte EU sind erst am Sonntagabend zu erwarten, wenn in Deutschland und den anderen EU-Staaten die Wahllokale geschlossen sind (mehr im Newsblog unten).