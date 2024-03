Live „Ihr müsst euch unserer würdig erweisen“ : Israelischer General mischt sich in die Politik ein – und bricht damit ein Tabu

Kanzler Olaf Scholz am Sonntag in Israel erwartet + Israels Verteidigungsminister deutet baldigen Beginn der Rafah-Offensive an + US-Außenminister Blinken ermahnt Israel erneut + Der Newsblog.