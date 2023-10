Live Inklusive Patriot-Batterien : USA verlegen Truppen und Luftabwehr als Reaktion auf Irans „Eskalation“

Israel: Hisbollah droht den Libanon in einen Krieg zu reißen + Mehr Ultraorthodoxe wollen in Israels Armee dienen + 700.000 Palästinenser in den Süden geflohen + Der Newsblog.