Live Protestblockade gegen Einfuhr von Hilfsgütern : Israel nimmt Dutzende Demonstranten am Grenzübergang zum Gazastreifen fest

Israels Militär will Mitglieder von Terrorgruppen getötet haben + Huthi-Rebellen feuern erneut Raketen auf US-Kriegsschiff + Israel will Sicherheitsverantwortung in Gaza behalten + Der Newsblog.