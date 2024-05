Live Israel schließt Grenze : Hamas beschießt wichtigsten Grenzübergang für humanitäre Lieferungen mit Raketen

Bewaffnete stehlen 66 Millionen Euro aus der Bank of Palestine + EU-Mission verfügt wohl über zu wenige Schiffe nach Abzug der Fregatte Hessen + Lebensmittelversorgung in Gaza laut WHO verbessert +++ Der Newsblog.