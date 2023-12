Live Kleinstadt im östlichen Gebiet Donezk : Ukrainischer Oberbefehlshaber gibt weitgehenden Rückzug aus Marjinka zu

Ukrainische Regierung will Mobilmachung per Gesetz verschärfen + Selenskyj lobt sein Militär für Abschuss russischer Kampfjets + Ukraine greift russisches Kriegsschiff im Krim-Hafen Feodossija an + Der Newsblog.