Live „Komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten“ : Israelische Division durchkämmt weitere Tunnel der Hamas

Offenbar für Kinder angepasste Sprengstoffgürtel in Gaza gefunden + Biden und Netanjahu besprechen militärische „Ziele und Phasen“ in Gaza + Israelische Armee greift rund 200 Ziele im gesamten Gazastreifen an + Der Newsblog.