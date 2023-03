Live Krieg in der Ukraine : Laut Wagner-Chef mehr als 5000 Häftlinge nach Einsatz begnadigt

Russischer Angriff auf Bachmut stockt + China hat Biden zufolge noch keine Waffen an Russland geliefert + Medwedew will „Auslandsagenten“ Einnahmen in Russland verbieten + Der Newsblog.