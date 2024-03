Live Luftbrücke für Gazastreifen : Bundeswehr soll Hilfslieferungen abwerfen

Auswärtiges Amt half bei Evakuierung von SOS-Kinderdorf in Rafah + Israel beschränkt Zugang zu Ramadangebeten in Jerusalem + Israel greift zweiten Tag in Folge Bekaa-Tal im Libanon an + Der Newsblog.