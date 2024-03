Live Luftbrücke hat begonnen : USA werfen Hilfsgüter über Gazastreifen ab

Israel greift Hisbollah-Stellung in Südlibanon an + USA melden Schlag gegen Boden-Luft-Rakete der Huthi-Rebellen + Medien fordern in offenem Brief Schutz für Journalisten + Der Newsblog.