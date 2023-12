Live Mehr als 70 Palästinenser in Gaza getötet? : Israelischer Luftschlag löscht offenbar Leben von Großfamilie aus

Israels Militär meldet 200 Festnahmen in Gaza binnen einer Woche + Ex-Außenminister Gabriel kritisiert deutsche Nahost-Politik + Israels Armee will Hamas-Waffenlager in Kindergarten entdeckt haben + Der Newsblog.