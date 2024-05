Live Nach Abzug der Fregatte Hessen : EU-Mission hat Kommandeur zufolge nun zu wenige Schiffe im Roten Meer

Bewaffnete stehlen 66 Millionen Euro aus der Bank of Palestine + Kein Durchbruch bei den Geiselverhandlungen + Lebensmittelversorgung in Gaza laut WHO verbessert +++ Der Newsblog.