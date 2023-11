Live Nach britischer Einschätzung : Russland setzt offenbar zunehmend auf Drohnen vom Typ Lancet

Russland soll Raffinerie in Krementschuk angegriffen haben + UN macht Russland für Angriff auf Café in Hrosa verantwortlich + Russische Armee gerät am Dnipro verstärkt unter Druck + Der Newsblog.