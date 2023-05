Nach ersten Meldungen türkischer Medien Chef der Wahlbehörde ruft zu Geduld auf

Am 14. Mai hatte die Türkei in der ersten Runde gewählt - den Präsidenten und das Parlament. An diesem Sonntag, 28. Mai, kommt es nun zur Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan geht als Favorit ins Rennen. (Mehr im Newsblog unten)