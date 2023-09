Live Nadelstich-Strategie : Kämpfe verschieben sich in der Region Cherson laut London zunehmend auf Inseln im Grenzfluss Dnipro

Ukraine will 27 von 30 russischen Drohnen zerstört haben + Selenskyj besucht verletzte Soldaten in New York vor seiner Rede vor der UN + Ukraine meldet Durchbruch russischer Verteidigungslinie nahe Bachmut + Der Newsblog.