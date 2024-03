Live Netanjahu „Hindernis für Frieden“ : US-Senator Schumer dringt auf Neuwahl in Israel – Likud-Partei weist Forderung zurück

Israelischer General mischt sich in die Politik ein + Kanzler Olaf Scholz am Sonntag in Israel erwartet + Israels Verteidigungsminister deutet baldigen Beginn der Rafah-Offensive an + Der Newsblog.