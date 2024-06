Live Notabschaltungen in Kiew : Russland zerstört über ein Sechstel der ukrainischen Stromproduktion

Ukraine will erstmals Ziele in Russland mit westlichen Waffen zerstört haben + Mehr als ein Drittel moniert Entwicklung der Demokratie in der Ukraine + Verletzte nach russischem Raketenangriff auf Dnipro + Der Newsblog.