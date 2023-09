Live Offenbar weitere Fortschritte bei Werbowe : Militärhistoriker sieht stabile Basis der Ukraine bei Robotyne

Erste Tranche der neuen Gepard-Munition an Ukraine geliefert + Illegales russisches Netzwerk rekrutiert Kubaner für Krieg in der Ukraine + Russland will Drohnen abgeschossen haben + Der Newsblog.