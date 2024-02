Live Ohne Steuererhöhungen oder Schulden : Britischer Geheimdienst hält Ausgabenpläne Russlands für kaum haltbar

Selenskyj spricht von Pattsituation an der Bodenfront – und will Militärführung umbauen + EU plant neue massive Sanktionen gegen Russland + Noch 1000 Wagner-Kämpfer sollen sich in Belarus aufhalten + Der Newsblog.