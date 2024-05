Live Ölterminal am Schwarzen Meer in Flammen : Ukrainisches Militär attackiert russischen Hafen Kawkas mit Neptun-Raketen

Orban kritisiert Nato-Kurswechsel in der Ukraine-Politik + Mehrere Truppenbewegungen in der Ostukraine + Ukraine meldet fünf Tote durch russische Raketen in Charkiw + Der Newsblog.