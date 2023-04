Live Peking will Sondergesandten schicken : Selenskyj und Xi telefonieren erstmals seit Beginn des Krieges

Reparaturzentrum für Leopard-Panzer in Polen soll im Mai starten + Ukrainische Soldaten greifen offenbar immer wieder russische Streitkräfte am Fluss Dnipro an + Der Newsblog.