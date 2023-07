Live Polens Ministerpräsident zeigt sich besorgt : Wagner-Kämpfer nähern sich polnischer Grenze

Kämpfe in der Südukraine nehmen zu + Rakete trifft Wohnkomplex in ukrainischer Millionenstadt Dnipro + Mindestens 13 Verletzte bei Raketeneinschlag in Südrussland + Der Newsblog.