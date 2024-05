Live „Risiko sollten wir nicht eingehen“ : Großbritannien schließt Bodeneinsatz für Hilfslieferungen in Gaza aus

USA bieten Israel offenbar Geheimdiensthilfe in Rafah an + Israels Militärchef fordert offenbar Nachkriegs-Strategie für Gaza + Israels Armee setzt „begrenzte“ Einsätze in Rafah fort + Der Newsblog.