Live Russland hat ihn offenbar über Dating-Chat angeworben : Ukraine nimmt Mann aus Charkiw wegen Spionage fest

US-Rüstungskonzern will Munition in der Ukraine produzieren + Ukraine will Seedrohnen mit Luft-Luft-Raketen umgebaut haben + Moskau kündigt Veränderungen in seiner Atomdoktrin an + Der Newsblog.