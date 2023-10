Live „Schwerste Angriffe seit Februar 2022“ : Russland greift Frontstadt Awdijiwka an

US-Hilfen in Höhe von 200 Millionen Dollar + Zehntausende russische Soldaten sollen in einer psychischen Krise stecken + Selenskyj nimmt an Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel teil + Der Newsblog.