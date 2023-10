Live Stadt fast täglich Luftangriffen ausgesetzt : Ukraine baut in Charkiw ihre erste unterirdische Schule

Ukraine meldet 86 getroffene russische Artillerie-Einheiten in einer Woche + Russischer Atomraketen-Test in der Arktis? + Die ersten in Polen reparierten Panzer sind wieder zurück in der Ukraine + Der Newsblog.