Live Steigende Spannung an Israels Nordgrenze : Fünfjähriges Mädchen durch Raketensalve aus dem Libanon verletzt

Israels Verteidigungsminister übernimmt Verantwortung für Sicherheitslücken + Am Freitag sollen die ersten Konvois mit Hilfsgütern Gaza erreichen + Synagoge in Tunesien in Brand gesteckt + Der Newsblog.