Straßen vor Krönung gut gefüllt Westminster Abbey öffnet für Gäste – Treueschwur nach Kritik verändert

Wenn König Charles III. am 6. Mai gekrönt wird, blickt die Welt auf London. Milliarden Zuschauer können live dabei sein, wenn der Thronfolger in der Prachtkutsche „Diamond Jubilee State Coach“ am Samstag zur Krönungskirche Westminster Abbey gefahren wird, um vom Erzbischof von Canterbury die sogenannte Edwardskrone aufgesetzt zu bekommen.

Die wichtigsten Stücke zur Krönung: