Live „Streitkräfte haben kaum mehr Offensivpotenzial“ : Militärexperte Kofman bescheinigt Russland „keine gute Kriegsstrategie“

Kim besucht mit Schoigu russische Militärstützpunkte + Beide getroffenen russischen Schiffe in Sewastopol laut London langfristig unbrauchbar + Pistorius kündigt Entscheidung über Taurus-Lieferung in ein bis zwei Wochen an + Der Newsblog.